Алькарас о разгроме Мартинеса: «Я провел почти идеальный матч. Рад, что ежедневно прибавляю»

Карлос Алькарас доволен своей игрой в матче с Педро Мартинесом.

Испанец обыграл соотечественника за 70 минут – 6:2, 6:1.

– Какими словами вы бы описали свое сегодняшнее выступление?

– Как почти идеальное. Сегодня я очень хорошо играл, на очень высоком уровне. И мне кажется, я снова сделал все правильно. Перед матчем я был сосредоточен на себе, на своем теннисе, а в матче старался играть агрессивно, иногда, наоборот, пассивно, в каждом розыгрыше заставлял его выкладываться по полной. Мне кажется, я провел идеальный матч, почти идеальный, поэтому я рад, что ежедневно прибавляю, и надеюсь, что в полуфинале я сыграю еще немного лучше, – сказал Алькарас в интервью на корте.