21-летняя Прозорова выиграла 75-тысячник в Индии. Для россиянки это второй титул за 2 недели
21-летняя Татьяна Прозорова выиграла 75-тысячник в Пуне.
В финале Прозорова, на прошлой неделе взявшая титул в Нью-Дели, обыграла Леолию Жанжан 4:6, 7:5, 6:3.
В рейтинге WTA россиянка в понедельник поднимется c 222-й строчки на 177-ю.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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