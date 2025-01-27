Сегодня 45-летие Марата Сафина
Сегодня исполнилось 45 лет экс-первой ракетке мира Марату Сафину.
Сафин – чемпион US Open-2000 и Australian Open-2005. Он выиграл 15 одиночных и два парных турнира уровня ATP.
Сафин провел в статусе №1 девять недель и дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной. В 2016-м он первым из российских теннисистов был введен в Международный зал теннисной славы.
Марат Сафин – последний теннисный рок-н-ролльщик. И на корте он бывал богом
Опубликовала: Любовь Энина
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