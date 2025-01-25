Хелиеваара и Паттен выиграли парный Australian Open
Харри Хелиеваара и Генри Паттен стали чемпионами парного Australian Open.
В финале они обыграли Симоне Болелли и Андреа Вавассори – 6:7(16), 7:6(5), 6:3.
Для победителей «Уимблдона»-2024 Хелиеваары и Паттена это второй титул на парных «Больших шлемах».
35-летний финн и 28-летний британец проводили 20-й совместный турнир, они объединились в апреле прошлого года. Это их пятый совместный титул на уровне ATP. Также они выиграли вместе два «Челленджера».
Для Хелиеваары это девятый титул уровня тура, для Паттена – пятый (он не побеждал на турнирах ATP без Хелиеваары).
За победу команда получит 810 тысяч австралийских долларов, то есть около 512 тысяч американских долларов.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем