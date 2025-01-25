Хелиеваара и Паттен выиграли парный Australian Open

Харри Хелиеваара и Генри Паттен стали чемпионами парного Australian Open.

В финале они обыграли Симоне Болелли и Андреа Вавассори – 6:7(16), 7:6(5), 6:3.

Для победителей «Уимблдона»-2024 Хелиеваары и Паттена это второй титул на парных «Больших шлемах».

35-летний финн и 28-летний британец проводили 20-й совместный турнир, они объединились в апреле прошлого года. Это их пятый совместный титул на уровне ATP. Также они выиграли вместе два «Челленджера».

Для Хелиеваары это девятый титул уровня тура, для Паттена – пятый (он не побеждал на турнирах ATP без Хелиеваары).

За победу команда получит 810 тысяч австралийских долларов, то есть около 512 тысяч американских долларов.