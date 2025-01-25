Киз первой в Открытой эре победила на Australian Open, играя на второй неделе только трехсетовики

Мэдисон Киз выиграла Australian Open﻿ с уникальным достижением.

Она первая чемпионка Australian Open в Открытой эре, которая с четвертого круга играла только трехсетовые матчи.

В 1/8 американка победила Елену Рыбакину (6:3, 1:6, 6:3), в 1/4 – Элину Свитолину (3:6, 6:3, 6:4), в 1/2 – Игу Швентек (5:7, 6:1, 7:6(8), в финале – Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Также она четвертой в Открытой эре выиграла женский турнир «Большого шлема», пройдя четырех соперниц из топ-10 посева. Это были Даниэль Коллинс (10), Рыбакина (6), Швентек (2) и Соболенко (1). До Киз это сделали Ивонн Гулагонг на «Уимблдоне »-1980, Мэри Пирс на Australian Open-1995 и Ли На на «Ролан Гаррос »-2011.