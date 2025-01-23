Соболенко о том, что может выиграть три AO подряд: «У меня мурашки по коже. Раньше я мечтала хотя бы об одном «Большом шлеме»
Арина Соболенко высказалась о том, что может выиграть три Australian Open подряд.
В интервью на корте Елена Докич перечислила имена теннисисток, которые побеждали в Мельбурне три года подряд: это Маргарет Корт (1968-1971), Ивонн Гулагонг (1974-1976), Штеффи Граф (1988-1990), Моника Селеш (1991-1993) и Мартина Хингис (1997-1999).
«Ты говоришь, и у меня мурашки по коже. Я горжусь собой и горжусь командой. Это привилегия.
Если я смогу вписать свое имя в историю, это будет очень много значить. Я о таком даже не мечтала. Раньше я мечтала хотя бы об одном «Большом шлеме», а теперь у меня есть вот такая возможность. Это невероятно. И в финале я сделаю все возможное».
Опубликовала: Любовь Энина
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