Соболенко о том, что может выиграть три AO подряд: «У меня мурашки по коже. Раньше я мечтала хотя бы об одном «Большом шлеме»

Арина Соболенко высказалась о том, что может выиграть три Australian Open подряд.

В интервью на корте Елена Докич перечислила имена теннисисток, которые побеждали в Мельбурне три года подряд: это Маргарет Корт (1968-1971), Ивонн Гулагонг (1974-1976), Штеффи Граф (1988-1990), Моника Селеш (1991-1993) и Мартина Хингис (1997-1999).

«Ты говоришь, и у меня мурашки по коже. Я горжусь собой и горжусь командой. Это привилегия.

Если я смогу вписать свое имя в историю, это будет очень много значить. Я о таком даже не мечтала. Раньше я мечтала хотя бы об одном «Большом шлеме», а теперь у меня есть вот такая возможность. Это невероятно. И в финале я сделаю все возможное».