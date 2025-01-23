Соболенко 5-й в Открытой эре вышла в пять финалов на хардовых «Больших шлемах» подряд

Арина Соболенко стала финалисткой Australian Open.

Соболенко восьмой в Открытой эре вышла в финал на трех женских Australian Open подряд. Она повторила достижение Маргарет Корт (1969-1971), Ивонн Гулагонг (1971-1977), Мартины Навратиловой (1981-1983), Штеффи Граф (1988-1990), Моники Селеш (1991-1993), Мартины Хингис (1997-2002) и Серены Уильямс (2015-2017).

Также Соболенко пятой в Открытой эре вышла минимум в пять финалов подряд на хардовых женских «Больших шлемах». До нее это делали Навратилова (US Open-1983–US Open-1987), Граф (US Open-1987–US Open-1990), Селеш (Australian Open-1991–Australian Open-1993) и Хингис (Australian Open-1997–Australian Open-2000). Серия Соболенко, напомним, длится с Australian Open -2023.