Соболенко 5-й в Открытой эре вышла в пять финалов на хардовых «Больших шлемах» подряд
Арина Соболенко стала финалисткой Australian Open.
Соболенко восьмой в Открытой эре вышла в финал на трех женских Australian Open подряд. Она повторила достижение Маргарет Корт (1969-1971), Ивонн Гулагонг (1971-1977), Мартины Навратиловой (1981-1983), Штеффи Граф (1988-1990), Моники Селеш (1991-1993), Мартины Хингис (1997-2002) и Серены Уильямс (2015-2017).
Также Соболенко пятой в Открытой эре вышла минимум в пять финалов подряд на хардовых женских «Больших шлемах». До нее это делали Навратилова (US Open-1983–US Open-1987), Граф (US Open-1987–US Open-1990), Селеш (Australian Open-1991–Australian Open-1993) и Хингис (Australian Open-1997–Australian Open-2000). Серия Соболенко, напомним, длится с Australian Open-2023.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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