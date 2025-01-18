Australian Open. Расписание 8-го дня. Мирра Андреева сыграет с Соболенко в 03:30 мск, Павлюченкова с Векич – не раньше 04:30 мск

Стало известно расписание на 19 января, восьмой игровой день Australian Open.

Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.

Пока есть только график одиночных матчей, остальное расписание появится здесь .

План на Арене Рода Лэйвера такой:

Расписание Арены Маргарет Корт:

Анастасия Павлюченкова (27) сыграет с Донной Векич (18) вторым запуском (не ранее 04:30 мск) на Арене Джона Кейна.