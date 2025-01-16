Марожан выиграл второй пятисетовик подряд и впервые прошел соперника из топ-20 на «Больших шлемах»

Фабиан Марожан выиграл второй пятисетовик подряд.

Сегодня он победил 17-го сеяного Фрэнсиса Тиафу – 6:7(3), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

В первом круге Марожан прошел Тиаго Сейбот Уайлда – 6:3, 6:7(5), 7:5, 5:7, 7:5. Теперь у венгра четыре победы в пяти пятисетовиках в карьере.

Кроме того, Марожан впервые обыграл соперника из топ-20 на «Больших шлемах».

Дальше он поборется с Лоренцо Сонего или Жоао Фонсекой.