Марожан выиграл второй пятисетовик подряд и впервые прошел соперника из топ-20 на «Больших шлемах»
Фабиан Марожан выиграл второй пятисетовик подряд.
Сегодня он победил 17-го сеяного Фрэнсиса Тиафу – 6:7(3), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.
В первом круге Марожан прошел Тиаго Сейбот Уайлда – 6:3, 6:7(5), 7:5, 5:7, 7:5. Теперь у венгра четыре победы в пяти пятисетовиках в карьере.
Кроме того, Марожан впервые обыграл соперника из топ-20 на «Больших шлемах».
Дальше он поборется с Лоренцо Сонего или Жоао Фонсекой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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