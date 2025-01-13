Котов проиграл 8-й из 9 последних матчей и выпадет из топ-100
Павел Котов в первом круге Australian Open проиграл Жайме Фариа – 1:6, 1:6, 5:7.
Для россиянина это восьмое поражение в последних девяти матчах.
По итогам турнира Котов впервые с октября 2023-го выпадет из топ-100.
Португалец провел и выиграл первый матч в основе «Большого шлема». Дальше Фариа сыграет с Новаком Джоковичем или Нишешем Басаваредди.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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