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Потапова выиграла в первом круге Australian Open

Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open.

Россиянка обыграла квалифаера Тамару Зиданшек со счетом 6:2, 7:5.

Потапова седьмой раз выступает в основной сетке в Мельбурне и четвертый раз прошла первый круг.

Дальше 35-я ракетка мира сыграет с Анастасией Павлюченковой или Юэ Юань.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoWTA
logoАнастасия Потапова
logoAustralian Open
logoТамара Зиданшек
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