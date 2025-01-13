Потапова выиграла в первом круге Australian Open

Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open.

Россиянка обыграла квалифаера Тамару Зиданшек со счетом 6:2, 7:5.

Потапова седьмой раз выступает в основной сетке в Мельбурне и четвертый раз прошла первый круг.

Дальше 35-я ракетка мира сыграет с Анастасией Павлюченковой или Юэ Юань.