Потапова выиграла в первом круге Australian Open
Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open.
Россиянка обыграла квалифаера Тамару Зиданшек со счетом 6:2, 7:5.
Потапова седьмой раз выступает в основной сетке в Мельбурне и четвертый раз прошла первый круг.
Дальше 35-я ракетка мира сыграет с Анастасией Павлюченковой или Юэ Юань.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем