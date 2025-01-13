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Australian Open. Расписание на вторник. Медведев сыграет в 6 утра по Москве, Касаткина и Хачанов – первым запуском, Рублев – последним

Australian Open опубликовал расписание третьего игрового дня, 14 января.

На центральном корте имени Рода Лэйвера матчи начнутся в 03:30 по Москве. План такой:

На Арене Маргарет Корт расписание следующее:

На Арене Джона Кейна первым запуском (03:00 мск) Дарья Касаткина сыграет с Викторией Томовой.

На Kia Arena вторым запуском Анна Калинская (13) встретится с Кимберли Бирелл.

Первым запуском на Корте №3 Екатерина Александрова (26) поборется с Эммой Радукану, а на Корте №7 – Карен Хачанов (19) встретится с Адрианом Маннарино.

На Корте №13 игровой день откроют Эрика Андреева и Сайсай Чжэн.

Кроме того, на Корте №12 третьим запуском парный турнир начнут Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Полностью расписание здесь.

Опубликовал: Павел Ниткин
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logoЖасмин Паолини
logoДарья Касаткина
logoЭмма Радукану
logoАнна Калинская
logoЕкатерина Александрова
logoКарен Хачанов
logoЭрика Андреева
logoАдриан Маннарино
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