Australian Open. Расписание на вторник. Медведев сыграет в 6 утра по Москве, Касаткина и Хачанов – первым запуском, Рублев – последним
Australian Open опубликовал расписание третьего игрового дня, 14 января.
На центральном корте имени Рода Лэйвера матчи начнутся в 03:30 по Москве. План такой:
Эмма Наварро (8) – Пейтон Стернс;
не раньше 06:00 мск – Даниил Медведев (5) – Касидит Самрей;
не раньше 11:00 мск – Алекс де Минаур (8) – Ботик ван де Зандшульп;
Вероника Кудерметова – Оливия Гадеки.
На Арене Маргарет Корт расписание следующее:
Хольгер Руне (13) – Чжичжэнь Чжан;
Елена Рыбакина (6) – Эмерсон Джонс;
не раньше 11:00 мск – Жасмин Паолини (4) – Сыцзя Вэй;
Андрей Рублев (9) – Жоао Фонсека.
На Арене Джона Кейна первым запуском (03:00 мск) Дарья Касаткина сыграет с Викторией Томовой.
На Kia Arena вторым запуском Анна Калинская (13) встретится с Кимберли Бирелл.
Первым запуском на Корте №3 Екатерина Александрова (26) поборется с Эммой Радукану, а на Корте №7 – Карен Хачанов (19) встретится с Адрианом Маннарино.
На Корте №13 игровой день откроют Эрика Андреева и Сайсай Чжэн.
Кроме того, на Корте №12 третьим запуском парный турнир начнут Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Полностью расписание здесь.
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