Australian Open. Расписание на вторник. Медведев сыграет в 6 утра по Москве, Касаткина и Хачанов – первым запуском, Рублев – последним

Australian Open опубликовал расписание третьего игрового дня, 14 января.

На центральном корте имени Рода Лэйвера матчи начнутся в 03:30 по Москве. План такой:

На Арене Маргарет Корт расписание следующее:

На Арене Джона Кейна первым запуском (03:00 мск) Дарья Касаткина сыграет с Викторией Томовой.

На Kia Arena вторым запуском Анна Калинская (13) встретится с Кимберли Бирелл.

Первым запуском на Корте №3 Екатерина Александрова (26) поборется с Эммой Радукану , а на Корте №7 – Карен Хачанов (19) встретится с Адрианом Маннарино .

На Корте №13 игровой день откроют Эрика Андреева и Сайсай Чжэн .

Кроме того, на Корте №12 третьим запуском парный турнир начнут Мирра Андреева и Диана Шнайдер .

Полностью расписание здесь .