Анисимова покрасилась в брюнетку
Аманда Анисимова изменила цвет волос.
35-я ракетка мира перед стартом на Australian Open перекрасилась из блондинки в брюнетку.
«Почему бы и нет?» – подписала фото американка.
В первом круге она сыграет с Марией Лурдес Карле.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @amandaanisimova
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