Нисикори о том, были ли у него мысли о завершении карьеры из-за травм: «Да, в прошлом году почти так и случилось»

Кеи Нисикори рассказал, думал ли о завершении карьеры из-за травм.

Сегодня 35-летний японец в пятый раз отыгрался с 0:2 по сетам – в первом круге Australian Open он обыграл Тиаго Монтейро (4:6, 6:7(4), 7:5, 6:2, 6:3).

– Я следил за историей ваших травм по ходу карьеры. Кажется, что каждый раз, когда вы пытаетесь вернуться, травмы снова напоминают о себе… Были ли вы когда-либо близки к мыслям о том, что не можете продолжать и нужно остановиться?

– Да, почти. В прошлом году почти так и случилось.

Потому что два года назад я травмировал плечо и колено, почти вернулся, но снова получил повреждение. Как только что-то улучшалось, сразу наступала черная полоса. Я думал, что если у меня будет еще одна операция, то я уже не смогу бороться. Две травмы подряд. Я не мог играть целый год, а потом еще полгода из-за нового повреждения, так что… Конец 2023-го был самым тяжелым временем.

– Что тебя поддерживало?

– Я просто все еще люблю играть в теннис, люблю соревноваться. Мне хотелось играть на таких больших стадионах, как сегодня. Это было моей целью год назад, когда я проходил реабилитацию.

Я все еще думаю, что у меня есть шансы против сильнейших игроков. Я чувствую это с конца прошлого года. Я стал более уверенным в себе. Та неделя [в Гонконге] в начале 2025-го также позволила поверить себя. Я все еще наслаждаюсь пребыванием на корте и тренировками. Тренируюсь не так много, но все же тренируюсь (улыбается) .