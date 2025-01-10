Аделаида (ATP). 1/2 финала. Пол поборется с Оже-Альяссимом, Корда – с Кецмановичем

Томми Пол сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале в Аделаиде.

Сетка турнира здесь . Adelaide International Аделаида, Австралия 6 – 11 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 680 140 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала