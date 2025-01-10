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Аделаида (ATP). 1/2 финала. Пол поборется с Оже-Альяссимом, Корда – с Кецмановичем

Томми Пол сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале в Аделаиде.

Сетка турнира здесь.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

6 – 11 января 2025

ATP 250

Призовой фонд – 680 140 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
результаты
logoATP
logoСебастьян Корда
logoAdelaide International
logoФеликс Оже-Альяссим
logoМиомир Кецманович
logoТомми Пол
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