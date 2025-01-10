Хобарт (WTA). 1/2 финала. Аванесян сыграет с Кесслер, Мертенс – с Джойнт

Элина Аванесян сыграет с Маккартни Кесслер в полуфинале в Хобарте.

Сетка здесь . Hobart International Хобарт, Австралия 6 – 11 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Открытые корты, хард 1/2 финала