18-летняя Джойнт обыграла Кенин и впервые вышла в полуфинал WTA
118-я ракетка мира Майя Джойнт в Хобарте впервые вышла в полуфинал WTA.
В четвертьфинале 18-летняя австралийка обыграла чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин – 6:3, 6:1.
За место в финале Джойнт сыграет с Вероникой Кудерметовой или Элизой Мертенс. В случае победы она дебютирует в топ-100.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @HobartTennis
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