18-летняя Джойнт обыграла Кенин и впервые вышла в полуфинал WTA

118-я ракетка мира Майя Джойнт в Хобарте впервые вышла в полуфинал WTA.

В четвертьфинале 18-летняя австралийка обыграла чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин – 6:3, 6:1.

За место в финале Джойнт сыграет с Вероникой Кудерметовой или Элизой Мертенс. В случае победы она дебютирует в топ-100.