Вондроушова снялась с матча против Шнайдер, выиграв первый сет
Маркета Вондроушова снялась по травме по ходу матча второго круга в Аделаиде.
Чешка выиграла первый сет у Дианы Шнайдер со счетом 6:4. Во второй партии при 1:1 она вызвала на корт физиотерапевта. Во время перерыва она плакала, а после него снялась с матча.
Для Вондроушовой турнир в Аделаиде был первым за шесть месяцев. В конце августа она перенесла операцию на левом плече.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем