Вондроушова снялась с матча против Шнайдер, выиграв первый сет

Маркета Вондроушова снялась по травме по ходу матча второго круга в Аделаиде.

Чешка выиграла первый сет у Дианы Шнайдер со счетом 6:4. Во второй партии при 1:1 она вызвала на корт физиотерапевта. Во время перерыва она плакала, а после него снялась с матча.

Для Вондроушовой турнир в Аделаиде был первым за шесть месяцев. В конце августа она перенесла операцию на левом плече.