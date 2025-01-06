Осака рассталась с рэпером Cordae. У них общая дочь
Наоми Осака сообщила, что рассталась с рэпером Cordae.
Они встречались с 2019-го, в июле 2023-го у них родилась дочь.
«Привет всем, хочу сообщить, что мы с Cordae больше не вместе. Между нами нет никакой неприязни, он прекрасный человек и замечательный отец. Признаюсь, я очень рада, что наши пути пересеклись, потому что дочь – мое главное сокровище и я многому научилась благодаря нашим отношениям», – написала Осака в сторис.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Осаки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем