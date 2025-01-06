Осака рассталась с рэпером Cordae. У них общая дочь

Наоми Осака сообщила, что рассталась с рэпером Cordae.

Они встречались с 2019-го, в июле 2023-го у них родилась дочь.

«Привет всем, хочу сообщить, что мы с Cordae больше не вместе. Между нами нет никакой неприязни, он прекрасный человек и замечательный отец. Признаюсь, я очень рада, что наши пути пересеклись, потому что дочь – мое главное сокровище и я многому научилась благодаря нашим отношениям», – написала Осака в сторис.