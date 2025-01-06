Ван Аш снялся с квалификации Australian Open, Качмазов сыграет с Мотидзуки
Люка Ван Аш снялся с квалификации Asutralian Open из-за травмы.
В первом круге против Алибека Качмазова теперь сыграет Синтаро Мотидзуки.
Матч пройдет завтра не раньше 03:30 мск. 22-летний россиянин впервые выступит в квалификации турнира «Большого шлема».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Ван Аша
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