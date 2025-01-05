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Окленд (ATP). 1-й круг. Карбаллес Баэна сыграет с Пуем, Дардери – с Боржесом

Люка Пуй сыграет с Роберто Карбаллесом Банэной в первом круге турнира в Окленде.

Сетка турнира здесь.

ASB Classic

Окленд, Новая Зеландия

6 – 11 января 2025

ATP 250

Призовой фонд – 680 140 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
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