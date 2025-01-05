Аделаида (ATP). 1-й круг. Шаповалов встретится с Чжаном, Баутиста-Агут – с Давидовичем-Фокина, Коккинакис – с Нишиокой
Денис Шаповалов сыграет с Чжичжэнем Чжаном в первом круге турнира в Аделаиде.
Сетка турнира здесь.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
6 – 11 января 2025
ATP 250
Призовой фонд – 680 140 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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