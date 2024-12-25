Швентек рассказала, что заболела ковидом перед полуфиналом с Калинской в Дубае

Ига Швентек болела ковидом во время турнира в Дубае, где уступила Анне Калинской.

Об этом она рассказала в передаче на польском телевидении. По ходу турнира полька обыграла Слоун Стивенс, Элину Свитолину и Циньвэнь Чжэн, но перед полуфиналом начала испытывать симптомы простуды и сильную усталость.

В 1/2 Швентек уступила Анне Калинской, а потом сдала положительный тест на ковид. Томаш Викторовски, тренировавший польку почти до конца сезона, сказал, что они «не привыкли искать оправдания после поражений, поэтому не стали говорить об этом публично». Он добавил, что ее «ноги были ватными и не слушались».

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