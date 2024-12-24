Рублев выиграл одиночку и микст в первый день выставочного турнира в Макао
В Макао проходит двухдневный командный выставочный турнир.
Капитаны команд – экс-вторая ракетка мира, двукратная чемпионка «Больших шлемов» Ли На и экс-вторая ракетка мира, самый молодой чемпион «Большого шлема» в истории Майкл Чанг.
24 декабря
Каспер Рууд (команда Ли На) – Кеи Нисикори (команда Майкла Чанга) – 4:6, 6:3, 10-6
Андрей Рублев (команда Майкла Чанга) – Шан Цзюньчэн (команда Ли На) – 6:3, 6:4
Каролина Мухова / Андрей Рублев (команда Майкла Чанга) – Ван Синюй / Шан Цзюньчэн (команда Ли На) – 6:4, 6:3
25 декабря
Ван Синюй (команда Ли На) – Каролина Мухова (команда Майкла Чанга)
Каспер Рууд (команда Ли На) – Андрей Рублев (команда Майкла Чанга)
Шан Цзюньчэн (команда Ли На) – Кеи Нисикори (команда Майкла Чанга)
Опубликовала: Любовь Энина
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