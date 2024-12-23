На Australian Open Сафиуллин сыграет в паре с О’Коннеллом, Бублик – с Шевченко
Australian Open опубликовал заявочный лист мужского парного разряда.
На Открытом чемпионате Австралии, стартующем 12 января, в пару объединятся 60-я и 64-я ракетки мира Роман Сафиуллин и Кристофер О’Коннелл.
Также вместе в Мельбурне сыграют Александр Бублик и Александр Шевченко, Стефанос и Петрос Циципасы, а также Ник Кириос и Танаси Коккинакис.
Кроме того, в списке на данный момент присутствует Макс Перселл (с Джорданом Томпсоном), которого 12 декабря отстранили за нарушение антидопинговых правил.
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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