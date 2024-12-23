На Australian Open Сафиуллин сыграет в паре с О’Коннеллом, Бублик – с Шевченко

Australian Open опубликовал заявочный лист мужского парного разряда.

На Открытом чемпионате Австралии, стартующем 12 января, в пару объединятся 60-я и 64-я ракетки мира Роман Сафиуллин и Кристофер О’Коннелл .

Также вместе в Мельбурне сыграют Александр Бублик и Александр Шевченко , Стефанос и Петрос Циципасы , а также Ник Кириос и Танаси Коккинакис .

Кроме того, в списке на данный момент присутствует Макс Перселл (с Джорданом Томпсоном ), которого 12 декабря отстранили за нарушение антидопинговых правил.

Полностью список здесь .