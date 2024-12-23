Алькарас пришел на матч «Реала Мадрида» и «Севильи» – сфотографировался с Мбаппе и получил футболку «Реала»
Карлос Алькарас посетил матч «Реала Мадрида» и «Севильи».
Он сфотографировался с Килианом Мбаппе.
Также Флорентино Перес подарил третьей ракетке мира футболку «Реала».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @realmadrid, @franrubio_7
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