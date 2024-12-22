Сегодня день рождения Каспера Рууда

Сегодня, 22 декабря, день рождения у Каспера Рууда. Ему исполняется 26 лет.

Рууд – финалист «Ролан Гаррос» 2022 и 2023 года. В 2022-м он также играл в финале US Open и итогового турнира. У него 12 титулов ATP, первый титул категории выше, чем ATP 250, он взял в этом году, выиграв турнир в Барселоне.

Наивысшая позиция норвежца в рейтинге – вторая строчка. Сейчас он занимает шестую.