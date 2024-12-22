Абу-Даби. Командный выставочный турнир. Финал. Мирра Андреева сыграет с Рыбакиной, Рублев – с Нагалом
В Абу-Даби состоится финал командного выставочного турнира World Tennis League.
Составы команд
Falcons: Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия.
Hawks: Джордан Томпсон, Самит Нагал, Арина Соболенко, Мирра Андреева.
World Tennis League
Абу-Даби, ОАЭ
19 – 22 декабря
Крытые корты, хард
Финал
Falcons – Hawks
Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко
Елена Рыбакина – Мирра Андреева
Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Самит Нагал
Андрей Рублев – Самит Нагал
Опубликовано: Алёна Майорова
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