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Абу-Даби. Командный выставочный турнир. Финал. Мирра Андреева сыграет с Рыбакиной, Рублев – с Нагалом

В Абу-Даби состоится финал командного выставочного турнира World Tennis League.

Составы команд

Falcons: Андрей РублевДенис ШаповаловЕлена РыбакинаКаролин Гарсия.

Hawks: Джордан Томпсон, Самит НагалАрина СоболенкоМирра Андреева.

World Tennis League

Абу-Даби, ОАЭ

19 – 22 декабря

Крытые корты, хард

Финал

Falcons – Hawks

Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко

Елена Рыбакина – Мирра Андреева

Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Самит Нагал

Андрей Рублев – Самит Нагал

Опубликовано: Алёна Майорова
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