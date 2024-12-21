Лэрнер Тьен: «Поначалу мне не нравился теннис. Но я думал, что уже потратил на него кучу времени и что если брошу, то все окажется впустую»

Лэрнер Тьен не сразу полюбил теннис.

Сегодня 19-летний Тьен поборется с 20-летним Алексом Микельсеном за выход в финал молодежного итогового турнира ATP.

«[Поначалу] мне не нравился теннис. Но я думал, что уже потратил на него кучу времени и что если брошу, то все окажется впустую. Я так считал в 10-11 лет. В 13-14 я задумывался об этом чаще: «Ну теперь я занимаюсь еще дольше и если брошу, то еще больше времени окажется потрачено впустую». Но в итоге я полюбил теннис, и он привел меня туда, где я сейчас».

Тьен считает, что перерывы в карьере, которые он сделал во время пандемии в 2020-м и из-за травмы в этом году, помогли ему «перезагрузиться» и научили больше ценить теннис.

«Конечно, во время перерыва начинаешь немного скучать по теннису, поэтому возвращаешься более мотивированным, и становится легче ежедневно выходить на корт просто потому, что ты какое-то время не играл. Мне кажется, мне это очень помогло, особенно в этом году. Вернувшись, я был гораздо более мотивирован усердно тренироваться и работать над необходимыми аспектами. Несомненно, это мне помогло».