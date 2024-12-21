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Молодежный итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Микельсен сыграет с Тьеном, Фонсека встретится с Ван Ашем

Жоао Фонсека и Люка Ван Аш поборются за выход в финал Next Gen ATP Finals.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

18 – 22 декабря 2024

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20

Призовой фонд – 2 050 000 долларов

Крытые корты, хард

Полуфинал

Первый тур

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoATP
logoNext Gen ATP Finals
logoЖоао Фонсека
logoАлекс Микельсен
logoЛэрнер Тьен
logoЛюка Ван Аш
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