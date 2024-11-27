Рублев сыграет с Монфисом, Эмбером и Коккинакисом на финальном турнире UTS в Лондоне

Состоялась жеребьевка групп на выставочном финальном турнире UTS, который пройдет в Лондоне с 6 по 8 декабря.

В группу A попали Андрей Рублев, Юго Эмбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис. В группу B – Алекс де Минаур, Александр Бублик, Хольгер Руне, Денис Шаповалов.

Расписание на 6 декабря (начало в 20:00 мск):

Юго Эмбер – Танаси Коккинакис

Александр Бублик – Денис Шаповалов

Алекс де Минаур – Хольгер Руне

Андрей Рублев – Гаэль Монфис

Расписание на 7 декабря (начало в в 15:00 мск):

Алекс де Минаур – Денис Шаповалов

Гаэль Монфис – Танаси Коккинакис

Александ Бублик – Хольгер Руне

Андрей Рублев – Юго Эмбер

Алекс де Минаур – Александ р Бублик

Юго Эмбер – Гаэль Монфис

Андрей Рублев – Танаси Коккинакис

Хольгер Руне – Денис Шаповалов

Полуфинал и финал сыграют 8 декабря, начало в 21:00.