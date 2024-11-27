Рублев сыграет с Монфисом, Эмбером и Коккинакисом на финальном турнире UTS в Лондоне
Состоялась жеребьевка групп на выставочном финальном турнире UTS, который пройдет в Лондоне с 6 по 8 декабря.
В группу A попали Андрей Рублев, Юго Эмбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис. В группу B – Алекс де Минаур, Александр Бублик, Хольгер Руне, Денис Шаповалов.
Расписание на 6 декабря (начало в 20:00 мск):
Александр Бублик – Денис Шаповалов
Алекс де Минаур – Хольгер Руне
Андрей Рублев – Гаэль Монфис
Расписание на 7 декабря (начало в в 15:00 мск):
Алекс де Минаур – Денис Шаповалов
Гаэль Монфис – Танаси Коккинакис
Александ Бублик – Хольгер Руне
Андрей Рублев – Юго Эмбер
Алекс де Минаур – Александр Бублик
Юго Эмбер – Гаэль Монфис
Андрей Рублев – Танаси Коккинакис
Хольгер Руне – Денис Шаповалов
Полуфинал и финал сыграют 8 декабря, начало в 21:00.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
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