Чемпионская гонка ATP. Де Минаур вытеснил Рублева из топ-8
Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева и вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP.
Положение на 4 ноября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)*
|10330
|2 (3)
|Александр Зверев (Германия)*
|7315
|3 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|6810
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)*
|4830
|5 (5)
|Тэйлор Фриц (США)*
|4300
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|3910
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3855
|8 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3745
|9 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3720
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)❌
|3340
|11 (12)
|Стефанос Циципас (Греция) ❌
|3165
|12 (11)
|Томми Пол (США) ❌
|3145
|13 (14)
|Хольгер Руне (Дания) ❌
|3025
|14 (20)
|Юго Эмбер (Франция) ❌
|2765
|15 (16)
|Джек Дрэйпер (Великобритания) ❌
|2685
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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