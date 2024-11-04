4

Чемпионская гонка ATP. Де Минаур вытеснил Рублева из топ-8

Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева и вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP.

PIF ATP Live Race To Turin

Положение на 4 ноября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия)* 10330
2 (3) Александр Зверев (Германия)* 7315
3 (2) Карлос Алькарас (Испания)* 6810
4 (4) Даниил Медведев (Россия)* 4830
5 (5) Тэйлор Фриц (США)* 4300
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 3910
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 3855
8 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3745
9 (8) Андрей Рублев (Россия) 3720
10 (10) Григор Димитров (Болгария)❌ 3340
11 (12) Стефанос Циципас (Греция) ❌ 3165
12 (11) Томми Пол (США) ❌ 3145
13 (14) Хольгер Руне (Дания) ❌ 3025
14 (20) Юго Эмбер (Франция) ❌ 2765
15 (16) Джек Дрэйпер (Великобритания) ❌ 2685

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoНовак Джокович
рейтинги
logoATP
logoГригор Димитров
logoАндрей Рублев
logoАлекс де Минаур
logoКаспер Рууд
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Аргентина и Хорватия стали последними участниками United Cup-2025
5 минут назад
Белград (ATP). Чилич борется с Мюллером, Котов сыграет с Этчеверри, Шаповалов – с Фучовичем, Медьедович, Марожан вышли во 2-й круг
38 минут назадLive
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Рыбакина сыграет с Чжэн, Соболенко – с Паолини
10943 минуты назад
Рейтинг WTA. Шнайдер обновила личный рекорд, Сенмез дебютировала в топ-100, Корнеева вернулась в топ-200
сегодня, 08:24
Рейтинг ATP. Зверев обошел Алькараса, Медведев – Джоковича, Хачанов вернулся в топ-20
8сегодня, 07:41
Мерида (WTA). 22-летняя Сенмез взяла первый титул в карьере и дебютирует в топ-100
сегодня, 06:09
Мец (ATP). Шевченко сыграет со Штруффом, Норри – с Карбаллесом Баэной, Микельсен, Муте вышли во 2-й круг
2вчера, 20:55
Сафиуллин выиграл «Челленджер» в Братиславе
7вчера, 20:20
Александр Зверев: «Очень сложно стать первым без победы на «Шлеме». У меня был шанс в 2022-м, но это редкость, тогда были особые обстоятельства»
10вчера, 19:42
Мерида (WTA). 1/2 финала. Полина Кудерметова, Корнеева выбыли
17вчера, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51