Берреттини снялся с турнира в Меце

Маттео Берреттини не сыграет на турнире ATP 250 в Меце, который пройдет на следующей неделе.

Его место в сетке займет Корентен Муте .

На этой неделе с турнира снялись Феликс Оже-Альяссим , Себастьян Корда , Николас Харри и Хауме Муньяр (выступит в Белграде). В сетку попали Факундо Диас Акоста, Артур Риндеркнеш, Бу Юнчаокете и Кристофер O’Коннелл.