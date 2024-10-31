Берреттини снялся с турнира в Меце
Маттео Берреттини не сыграет на турнире ATP 250 в Меце, который пройдет на следующей неделе.
Его место в сетке займет Корентен Муте.
На этой неделе с турнира снялись Феликс Оже-Альяссим, Себастьян Корда, Николас Харри и Хауме Муньяр (выступит в Белграде). В сетку попали Факундо Диас Акоста, Артур Риндеркнеш, Бу Юнчаокете и Кристофер O’Коннелл.
Опубликовала: Любовь Энина
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