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Берреттини снялся с турнира в Меце

Маттео Берреттини не сыграет на турнире ATP 250 в Меце, который пройдет на следующей неделе.

Его место в сетке займет Корентен Муте.

На этой неделе с турнира снялись Феликс Оже-Альяссим, Себастьян Корда, Николас Харри и Хауме Муньяр (выступит в Белграде). В сетку попали Факундо Диас Акоста, Артур Риндеркнеш, Бу Юнчаокете и Кристофер O’Коннелл.

Опубликовала: Любовь Энина
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logoMoselle Open
logoНиколас Харри
logoФеликс Оже-Альяссим
logoХауме Муньяр
Кристофер О'Коннелл
logoМаттео Берреттини
logoКорентен Муте
logoСебастьян Корда
Артур Риндеркнеш
Факундо Диас Акоста
Бу Юнчаокете
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