Мерида (WTA). Блинкова начнет матчем с Цуренко, Корнеева – с Паркс, Полина Кудерметова – с Подорошкой

Опубликована сетка турнира WTA в Мериде, который пройдет на следующей неделе.

Первой посеяна 71-я ракетка мира Рената Сарасуа, которая встретится с Акашей Урхобо (WC).

Анна Блинкова (5) сыграет с Лесей Цуренко, Алина Корнеева – с Алисией Паркс. Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.

Полина Кудерметова поборется с Надей Подорошкой (2).

Полностью сетка здесь .