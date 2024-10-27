Мерида (WTA). Блинкова начнет матчем с Цуренко, Корнеева – с Паркс, Полина Кудерметова – с Подорошкой
Опубликована сетка турнира WTA в Мериде, который пройдет на следующей неделе.
Первой посеяна 71-я ракетка мира Рената Сарасуа, которая встретится с Акашей Урхобо (WC).
Анна Блинкова (5) сыграет с Лесей Цуренко, Алина Корнеева – с Алисией Паркс. Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.
Полина Кудерметова поборется с Надей Подорошкой (2).
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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