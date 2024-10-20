Сегодня день рождения Андрея Рублева
Сегодня, 20 октября, исполняется 27 лет Андрею Рублеву.
У россиянина 16 титулов ATP, из них два он выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло в 2023-м и в Мадриде в этом сезоне. Также он олимпийский чемпион 2020 года в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.
Сейчас Рублев – седьмая ракетка мира, он проводит 208-ю неделю в топ-10. Его наивысшая позиция – пятая строчка рейтинга.
Опубликовано: Алёна Майорова
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