Сегодня день рождения Андрея Рублева

Сегодня, 20 октября, исполняется 27 лет Андрею Рублеву.

У россиянина 16 титулов ATP, из них два он выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло в 2023-м и в Мадриде в этом сезоне. Также он олимпийский чемпион 2020 года в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Сейчас Рублев – седьмая ракетка мира, он проводит 208-ю неделю в топ-10. Его наивысшая позиция – пятая строчка рейтинга.