Вена (ATP). Хачанов начнет матчем с квалифаером, Димитров – с Чжаном, Тим – с Дардери
Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Вене, который начнется 21 октября.
Александр Зверев (1) сыграет с Йоэлем Шверцлером, Алекс де Минаур (2) – с Ян-Леннардом Штруффом.
Григор Димитров (3) встретится с Чжичжэнем Чжаном, Томми Пол (4) – с Брэндоном Накашимой.
Карен Хачанов поборется с квалифаером и может выйти на Пола.
Доминик Тим (WC), завершающий карьеру, сыграет с Лучано Дардери.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости