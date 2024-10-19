Вена (ATP). Хачанов начнет матчем с квалифаером, Димитров – с Чжаном, Тим – с Дардери

Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Вене, который начнется 21 октября.

Александр Зверев (1) сыграет с Йоэлем Шверцлером, Алекс де Минаур (2) – с Ян-Леннардом Штруффом .

Григор Димитров (3) встретится с Чжичжэнем Чжаном , Томми Пол (4) – с Брэндоном Накашимой .

Карен Хачанов поборется с квалифаером и может выйти на Пола.

Доминик Тим (WC), завершающий карьеру, сыграет с Лучано Дардери.

Полностью сетка здесь .