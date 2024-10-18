Нисикори получил wild card в основу «пятисотника» в Вене, Гаске – в квалификацию
Турнир ATP 500 в Вене объявил обладателей wild card.
Приглашения в основную сетку получили Кеи Нисикори, Йоэль Шверцлер и Доминик Тим, завершающий профессиональную карьеру.
Юрий Родионов, Ришар Гаске и Пабло Каррено-Буста получили wild card в квалификацию.
Турнир пройдет на следующей неделе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Florian_Heer
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