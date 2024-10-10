Синнер закончит год первой ракеткой мира
Янник Синнер гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам 2024 года.
Это стало известно, когда №2 Карлос Алькарас проиграл Томашу Махачу в четвертьфинале в Шанхае.
В живом рейтинге Синнер опережает испанца на 4200 очков (у них 11 320 и 7120 соответственно). По итогам «Мастерса» этот разрыв может только увеличиться.
Синнер впервые возглавил рейтинг в июне этого года.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @marioboc17
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