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Медведев на выставочном турнире в Эр-Рияде сыграет с Синнером и может выйти на Джоковича

Опубликована сетка выставочного турнира «Шлем» шести королей» в Эр-Рияде.

В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером, Карлос Алькарас – с Хольгером Руне. Победитель первого матча выйдет на Новака Джоковича, второго – на Рафаэля Надаля.

Четвертьфиналы пройдут 16 октября, полуфиналы – 17-го, матч за третье место и финал – 19-го.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Turki_alalshikh
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoХольгер Руне
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