Берреттини снялся с турнира в Токио из-за травмы мышц живота
Маттео Берреттини не доиграл второй круг в Токио против Артура Фиса.
Итальянец снялся при счете 7:6(5), 0:0 15:40.
По ходу матча Берреттини вызывал физио из-за проблем с мышцами живота.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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