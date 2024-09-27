Берреттини снялся с турнира в Токио из-за травмы мышц живота

Маттео Берреттини не доиграл второй круг в Токио против Артура Фиса.

Итальянец снялся при счете 7:6(5), 0:0 15:40. По ходу матча Берреттини вызывал физио из-за проблем с мышцами живота. Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе