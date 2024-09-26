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Четырехчасовой матч Соррибес-Тормо и Гао стал четвертым по продолжительности на уровне WTA

Сара Соррибес-Тормо обыграла Синью Гао в первом круге в Пекине – 6:7(4), 7:5, 7:5.

Матч продлился 4 часа 15 минут и стал четвертым по продолжительности на уровне WTA.

Теперь топ-5 выглядит следующим образом:

  1. Вики Нельсон-Данбар – Джин Хепнер, Ричмонд-1984, 6:31;

  2. Франческа СкьявонеСветлана Кузнецова, Australian Open-2011, 4:44;

  3. Барбора СтрыцоваРегина Куликова, Australian Open-2010, 4:19;

  4. Соррибес-Тормо – Гао, Пекин-2024, 4:15;

  5. Лаура ЗигемундСиюй Ван, Хуахин-2024, 4:09.

Испанка дальше встретится с Мэдисон Киз.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
logoСветлана Кузнецова
logoФранческа Скьявоне
logoWTA
logoБарбора Стрыцова
logoРегина Куликова
logoЛаура Зигемунд
logoChina Open
logoСара Соррибес-Тормо
Синью Гао
logoСиюй Ван
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