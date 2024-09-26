Четырехчасовой матч Соррибес-Тормо и Гао стал четвертым по продолжительности на уровне WTA
Сара Соррибес-Тормо обыграла Синью Гао в первом круге в Пекине – 6:7(4), 7:5, 7:5.
Матч продлился 4 часа 15 минут и стал четвертым по продолжительности на уровне WTA.
Теперь топ-5 выглядит следующим образом:
Вики Нельсон-Данбар – Джин Хепнер, Ричмонд-1984, 6:31;
Франческа Скьявоне – Светлана Кузнецова, Australian Open-2011, 4:44;
Барбора Стрыцова – Регина Куликова, Australian Open-2010, 4:19;
Соррибес-Тормо – Гао, Пекин-2024, 4:15;
Лаура Зигемунд – Сиюй Ван, Хуахин-2024, 4:09.
Испанка дальше встретится с Мэдисон Киз.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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