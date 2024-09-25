Коболли о том, что назвал лучшим в мире Алькараса, а не Синнера: «Это как Роналду и Месси. Если ты в команде с Роналду, то не говоришь ему: «Месси сильнее»

Флавио Коболли прокомментировал слова в адрес Карлоса Алькараса.

Итальянец во время матча на Кубке Лэйвера сказал Алькарасу, что тот «лучший игрок в мире». В социальных сетях начали обсуждать, что Коболли таким образом попытался задеть первую ракетку мира Янника Синнера.

«Думаю, что это абсурд. Но меня это не волнует. Я не хочу объясняться, потому что думаю, что умные люди восприняли это правильно, в то время как какие-то случайные интерпретировали это по-другому.

Что я должен был сказать в таких обстоятельствах одному из сильнейших игроков мира, когда я запасной? Это как Роналду и Месси. Если ты в команде с Роналду, то не говоришь ему: «Смотри, Месси сильнее, но давай, играй хорошо и побеждай».

Сейчас самые сильные игроки – это Синнер и Алькарас. Они сражаются почти на каждом крупном турнире – и побеждает то один, то другой. Я очень уважаю Янника, я его главный болельщик, потому что он делает невероятные вещи. Он отличный парень и помогал мне еще до матча Кубка Дэвиса против [Тэллона] Грикспора, так что я не собираюсь проявлять к нему неуважение, обижать его или подкалывать».