Рублев записал обращение к себе 12-летнему: «Успех не сделает тебя счастливым. На это способен только ты сам»

Андрей Рублев дал совет себе 12-летнему.

Шестая ракетка мира записал видео для рубрики ATP, в которой теннисисты обращаются к себе в детстве.

«Привет, дружище. Надеюсь, ты уже дома и смотришь мультики по Nickelodeon. Решил, что смогу дать тебе совет.

Попав в топ-400, ты будешь счастливее, чем когда поднимешься в топ-10 и у тебя будет все. Я понял, что успех не сделает тебя счастливым. На это способен только ты сам.

Оказавшись перед выбором, прислушивайся к себе и выбирай то, что лучше для тебя. Невозможно избежать трудностей, но, если ты доволен собой, трудности не будут так сильно на тебя влиять. Только от тебя зависит, захочешь ли ты изменить ситуацию. Будь счастлив, дружище, и будь здоров».