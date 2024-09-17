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Коболли и Штруфф стали запасными на Кубке Лэйвера

Флавио Коболли и Ян-Леннард Штруфф стали запасными команды Европы на Кубке Лэйвера.

За команду Европу заявлены Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас.

Выставочный турнир пройдет 20-22 сентября в Берлине.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: lavercup.com
logoATP
logoЯн-Леннард Штруфф
logoКубок Лэйвера
logoФлавио Коболли
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