Коболли и Штруфф стали запасными на Кубке Лэйвера
Флавио Коболли и Ян-Леннард Штруфф стали запасными команды Европы на Кубке Лэйвера.
За команду Европу заявлены Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас.
Выставочный турнир пройдет 20-22 сентября в Берлине.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: lavercup.com
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