Контавейт родила сына
Экс-вторая ракетка мира Аннет Контавейт родила сына.
«Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту ❤️ Огромная любовь 🥰», – написала эстонка.
Отец ребенка – футболист Брент Леписту.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @anett_kontaveit
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