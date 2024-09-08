Соболенко выиграла два «Больших шлема» на харде в одном сезоне пятой в Открытой эре
Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла US Open. Для нее это второй «Большой шлем» в сезоне – ранее белоруска взяла титул Australian Open.
Она стала пятой теннисисткой в Открытой эре, которая в одном сезоне выиграла оба хардовых «Шлема» после Штеффи Граф в 1988-м и 1989-м, Моники Селеш в 1991-м и 1992-м, Мартины Хингис в 1997-м и Анжелик Кербер в 2016-м.
Опубликовано: Алёна Майорова
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