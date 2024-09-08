Соболенко победила в 50 матчах на «Шлемах» за 61 встречу – это 8-й результат в истории
Победа Арины Соболенко над Джессикой Пегулой в финале US Open стала для белоруски 50-й на «Больших шлемах». Для этого ей потребовалось провести 61 матч.
В Открытой эре только семь теннисисток дошли до отметки в 50 побед раньше, чем Соболенко:
Моника Селеш – 53 матча
Штеффи Граф – 54 матча
Крис Эверт – 55 матчей
Мартина Хингис – 55 матчей
Мартина Навратилова – 56 матчей
Винус Уильямс – 57 матчей
Серена Уильямс – 58 матча
Опубликовано: Алёна Майорова
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