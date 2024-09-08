Соболенко победила в 50 матчах на «Шлемах» за 61 встречу – это 8-й результат в истории

Победа Арины Соболенко над Джессикой Пегулой в финале US Open стала для белоруски 50-й на «Больших шлемах». Для этого ей потребовалось провести 61 матч.

В Открытой эре только семь теннисисток дошли до отметки в 50 побед раньше, чем Соболенко: