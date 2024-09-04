Соболенко о WTA-туре сейчас и 5 лет назад: «Я вижу большой прогресс. Все психологически устойчивее, теннис намного быстрее»
Арину Соболенко попросили сравнить WTA-тур сейчас и пять лет назад
«Мне очень сложно сравнивать, потому что пять лет назад я была совсем другим игроком и воспринимала все не так, как сейчас.
Но я однозначно вижу большой прогресс в женском теннисе. Все становятся психологически устойчивее. Все понимают, как играть. Мне кажется, сейчас теннис намного быстрее. Я говорю о скорости и о движении. Есть статистика. Все знают игру друг друга, и все зависит от того, кто лучше справится с давлением в ключевые моменты матча.
Я считаю, что женский теннис сильно прибавил, и его интереснее смотреть, особенно на более поздних стадиях турниров. По-моему, женский теннис очень интересно смотреть. Да, я вижу большой прогресс».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости