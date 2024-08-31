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Спортивный центр Марреев не построят из-за протестов экоактивистов и растущих цен

В Шотландии отказались от строительства спортивного центра в честь семьи Марреев.

По планам центр с кортами для тенниса, падела и пиклбола должны были построить в парке Кейр в Данблейне. На это выделяли 20 миллионов фунтов, пять из них предоставляла Ассоциация тенниса Великобритании (LTA). Проектом занимались 12 лет.

Против строительства в парке выступали экоактивисты. Среди причин отказа от проекта указывают рост цен на строительство, длительные переговоры с администрацией и «долгий процесс планирования».

В ответ на эту новость экс-первая ракетка мира твитнул: «Вот это сюрприз».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BBC
logoЭнди Маррей
logoATP
logoДжуди Маррей
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