Рублев проводит 200-ю неделю в топ-10

Шестая ракетка мира начал 200-ю неделю в топ-10 рейтинга .

Рублев впервые поднялся в десятку 12 октября 2020-го. 22 августа 2022-го он выпал оттуда на три недели, но по итогам US Open вернулся и сейчас проводит в топ-10 103-ю неделю подряд.

41 неделю из 200 Рублев занимал наивысшую в карьере пятую строчку.