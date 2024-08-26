Рублев проводит 200-ю неделю в топ-10

Теги рейтинги ATP Андрей Рублев Теннис

Шестая ракетка мира Андрей Рублев начал 200-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP.

Рублев впервые поднялся в десятку 12 октября 2020-го. 22 августа 2022-го он выпал оттуда на три недели, но по итогам US Open вернулся и сейчас проводит в топ-10 103-ю неделю подряд.

41 неделю из 200 Рублев занимал наивысшую в карьере пятую строчку.

25 комментариев
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Каких-то жалких 4 года, скажут хейтеры Андрея
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Ну он многих сильных обыграл в свои годы Джокович, Надаль, Федерер, Алькарас, Медведев, Синнер, Зверев он хоть кому-нибудь проигрывает под 0, т.е. характер есть у него и в хорошие дни он может обыграть сильных. Но вот Монфис например 0:20 с Джоковичем или тот же Нисикори. Бердых тоже клиентом был для топ10, разве так скажешь о Рублеве?
Ну хорошо если вам этого не хватает, то посмотрите Мастерсы у Рублёва их два пока и это больше чем у Монфиса, Нисикори, Чилича, Вавринки, Тсонга, Димитрова, Изнера, и это уже говорит о том что он не случайно их выиграл, как Попырин, Норри, Чорич, Хачанов, Сок.
Стабильность кто мог из ваших так долго быть в топ10, ещё на итоговый он каждый год отбирается, тоже случайность?
Он на всех покрытиях играть умеет, всё четвертьфиналы есть на Шлеме, а у Циципаса, Зверева нету. На Мастерсах тоже есть, остался только Рим полуфинал, даже у Вавринки нет такой стабильности он кажись на траве и пару мастеров не мог пройти далеко.
Ну и в добавок у Рублёва есть Золото Олимпиады, Кубок Девиса, ATP cup, многие о таком мечтаю.
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Ну что тут скажу Рублёв так держать 🤘🤘🤘
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Ответ Великий Алонсо
Именно все кого ты перечислил сильнее чем Рублев, а ещё Тсонга, Феррер, Дель-Потро, думаю и молодой Монфис был сильнее Рублева. Среди всех них Рублеву не было место, он был бы в конце топ-20.
очевидно, сильнее только праймовый Дель Потро в редкие прогалины без травм. Феррер сопоставим по стабильному уровню. про остальных глупости.

на теннисном спортсе в принципе дедовский вайб, что раньше было лучше, и что сейчас из топ-10 никто ничего не потянул бы тогда и прочее, и это, разумеется, полная ерунда. незыблема большая тройка плюс пиковые сезоны Маррея и Вавра, остальное абстрактное перекатывание кофейной гуще, которое строится исключительно на собственных симпатиях и ностальгии.

а Рублёва по дефолту на спортсе многие хейтят. человек 1400 дней в топ-10 — это очень круто, а немедленный заход это как-то принизить — лакмусовая бумажка на хейт и дешевость суждений
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как бы хейтеры не набрасывали, а стабильность — признак качества! может ещё лучше Андрей
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Ответ ugmyanswer
А теперь проанализируй состав участников Masters Когда играли в расцвете сил Монфилс, Нишикори, Чилич, Вавринка, Тсонга, Димитров, Изя И состав тех Masters которые выиграл Рубль
Про Монфиса и Нишикори просто смех
У них даже мастерсов нету
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+3
Ответ ugmyanswer
А теперь проанализируй состав участников Masters Когда играли в расцвете сил Монфилс, Нишикори, Чилич, Вавринка, Тсонга, Димитров, Изя И состав тех Masters которые выиграл Рубль
Справедливости ради, Рублев так-то не только 2 Мастерса взял, он еще и 4 раза в финалах проиграл. 6 раз выйти в финал Мастерсов - это уже прилично. И он там довольно неплохих игроков обыгрывал. Например, Надаля, Синнера, Медведева обыгрывал на этих 6-ти Мастерсах...Того же Руне))
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Как быстро летит время.
Учитывая ментальные проблемы Андрея, не представляю, каких усилий ему стоила такая стабильность (особенно учитывая, что его в одно время записали чуть ли не в сбитые летчики). Видимо человек очень любит теннис. Хочется пожелать Андрею только хорошего психолога, карьеры без травм и везения на шлемах) Лучший рыжик тура
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Ответ ugmyanswer
А Нишикори умнее дрюни в 10 раз.
если Нишикори умнее, то где же его одиночный Мастерс 1000. ?
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Та хоть 500-ю. Ноль полуфиналов шлемов. Тут не нужно лишних слов.
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Ответ zzzeeerrrooo
Про Монфиса и Нишикори просто смех У них даже мастерсов нету
Были бы если бы встречались не с Джокером в решающих матчах

Оже-Алльссима бы не обыграли? -вот и смейся теперь
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
трава была зеленее, небо более голубым, более умные комментаторы на спортсе — золотой век

а на конец 14-го года в топ-10 были ульты Бердых, Нисикори, Раонич, Чилич, сплошь кенты, известные стабильностью на 200 недель
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Ответ revodrok
трава была зеленее, небо более голубым, более умные комментаторы на спортсе — золотой век а на конец 14-го года в топ-10 были ульты Бердых, Нисикори, Раонич, Чилич, сплошь кенты, известные стабильностью на 200 недель
Именно все кого ты перечислил сильнее чем Рублев, а ещё Тсонга, Феррер, Дель-Потро, думаю и молодой Монфис был сильнее Рублева. Среди всех них Рублеву не было место, он был бы в конце топ-20.
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0
Ответ revodrok
очевидно, сильнее только праймовый Дель Потро в редкие прогалины без травм. Феррер сопоставим по стабильному уровню. про остальных глупости. на теннисном спортсе в принципе дедовский вайб, что раньше было лучше, и что сейчас из топ-10 никто ничего не потянул бы тогда и прочее, и это, разумеется, полная ерунда. незыблема большая тройка плюс пиковые сезоны Маррея и Вавра, остальное абстрактное перекатывание кофейной гуще, которое строится исключительно на собственных симпатиях и ностальгии. а Рублёва по дефолту на спортсе многие хейтят. человек 1400 дней в топ-10 — это очень круто, а немедленный заход это как-то принизить — лакмусовая бумажка на хейт и дешевость суждений
Ну так-то да. Тот же Коля Давыденко, хоть, имхо, и чуть посильнее Рублева был, но, чуток, а не прямо на голову. И при этом удержался 5 лет в топ-6 в более сильном туре. Так что уж Рублев то в топ-10 сидел бы и 10 лет назад...
Может, не в топ-5, но, в топ-10 точно. Ну, может иногда выпадал бы в топ-15. Иногда.
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Ответ zzzeeerrrooo
Это все лирика Главное что в графе АТП1000 0
Блин, ну у Норри есть Masters

Но ты же шаришь, ну что за вздор
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Ответ ugmyanswer
Блин, ну у Норри есть Masters Но ты же шаришь, ну что за вздор
А ещё чуть-чуть был бы у Басилашвили
Ахахахах

Тур обмельчал, Masters уже понизился статус
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Ответ ugmyanswer
Блин, ну у Норри есть Masters Но ты же шаришь, ну что за вздор
У него и пф Уима есть
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