Рублев проводит 200-ю неделю в топ-10
Шестая ракетка мира Андрей Рублев начал 200-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP.
Рублев впервые поднялся в десятку 12 октября 2020-го. 22 августа 2022-го он выпал оттуда на три недели, но по итогам US Open вернулся и сейчас проводит в топ-10 103-ю неделю подряд.
41 неделю из 200 Рублев занимал наивысшую в карьере пятую строчку.
Ну хорошо если вам этого не хватает, то посмотрите Мастерсы у Рублёва их два пока и это больше чем у Монфиса, Нисикори, Чилича, Вавринки, Тсонга, Димитрова, Изнера, и это уже говорит о том что он не случайно их выиграл, как Попырин, Норри, Чорич, Хачанов, Сок.
Стабильность кто мог из ваших так долго быть в топ10, ещё на итоговый он каждый год отбирается, тоже случайность?
Он на всех покрытиях играть умеет, всё четвертьфиналы есть на Шлеме, а у Циципаса, Зверева нету. На Мастерсах тоже есть, остался только Рим полуфинал, даже у Вавринки нет такой стабильности он кажись на траве и пару мастеров не мог пройти далеко.
Ну и в добавок у Рублёва есть Золото Олимпиады, Кубок Девиса, ATP cup, многие о таком мечтаю.
на теннисном спортсе в принципе дедовский вайб, что раньше было лучше, и что сейчас из топ-10 никто ничего не потянул бы тогда и прочее, и это, разумеется, полная ерунда. незыблема большая тройка плюс пиковые сезоны Маррея и Вавра, остальное абстрактное перекатывание кофейной гуще, которое строится исключительно на собственных симпатиях и ностальгии.
а Рублёва по дефолту на спортсе многие хейтят. человек 1400 дней в топ-10 — это очень круто, а немедленный заход это как-то принизить — лакмусовая бумажка на хейт и дешевость суждений
У них даже мастерсов нету
Учитывая ментальные проблемы Андрея, не представляю, каких усилий ему стоила такая стабильность (особенно учитывая, что его в одно время записали чуть ли не в сбитые летчики). Видимо человек очень любит теннис. Хочется пожелать Андрею только хорошего психолога, карьеры без травм и везения на шлемах) Лучший рыжик тура
Оже-Алльссима бы не обыграли? -вот и смейся теперь
а на конец 14-го года в топ-10 были ульты Бердых, Нисикори, Раонич, Чилич, сплошь кенты, известные стабильностью на 200 недель
Может, не в топ-5, но, в топ-10 точно. Ну, может иногда выпадал бы в топ-15. Иногда.
Но ты же шаришь, ну что за вздор
Ахахахах
Тур обмельчал, Masters уже понизился статус